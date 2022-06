Já arrancou o último e decisivo dia do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo

Já arrancou o último e decisivo dia do. Com o Estádio José Alvalade como pano de fundo, as 72 duplas mistas e masculinas (num total de 144 participantes) vão lutar pelo título de campeão nos respectivos três níveis em competição – M3, M4 e M5 – no Racket Pro, no Estádio Universitário de Lisboa, que também foi palco da terceira etapa.Os encontros tiveram início a meio da manhã e vão prolongar-se durante todo o dia, com as finais agendadas para as 17h00. Ou seja, depois de uma jornada de padel e muita diversão, todos vão a tempo de assistir ao embate entre Portugal e Suíça, para a Liga das Nações.As duplas finalistas tentam assim subir os últimos degraus até ao título, após ultrapassarem quatro etapas. O evento arrancou no passado dia 30 de abril, na Quinta do Fojo, no Porto. Seguiram-se as etapas no Star Padel Coimbra, Rackets Pro e, por último, na Quinta da Marinha, em Cascais. A atividade volta então ao Estádio Universitário de Lisboa, palco perfeito para a decisão do Masters.Por aqui, vai reinando o fair-play, convívio e muita diversão, dentro e fora dos campos. A temperatura corporal de quem compete certamente é mais elevada, mas o tempo ameno que se faz sentir na capital portuguesa é ideal para a prática da modalidade. E não faltam actividades extra-padel, assim como os tradicionais… comes e bebes. Já cheira a churrasco!