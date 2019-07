James Bond é estrela no GP Grã-Bretanha de Fórmula 1

As filmagens do novo filme de James Bond, com Daniel Craig no papel principal, correm de vento em popa. Embora o 25º filme da saga só estreie a 3 de abril de 2020 no Reino Unido (9 de abril no nosso país), estão já no terreno várias referências a 007.

A mais recente é a acção promocional que a Aston Martin irá fazer, este fim-de-semana, no Grande Prémio da Grã-Bretanha em Fórmula 1. Coincidência ou não, trata-se do 1.007.º grande prémio no historial da competição rainha do universo automóvel.

Associada há 55 anos ao projecto cinematográfico, a patrocinadora da Red Bull Racing irá aproveitar os dois bólides com que a equipa irá correr no circuito de Silverstone para prestar tributo ao agente secreto.

Em locais de destaque na carroçaria dos F1 irão estar os logotipos da sigla 007. E, nas asas traseiras dos carros, irão estar as matrículas de dois dos carros de James Bond.

Max Verstappen irá correr com o registo do Aston Martin DB5, que participou, em 1964, no filme ‘007 Contra Goldfinger’. Pierre Gasly, por seu lado, será "matriculado" com a chapa do Aston Martin V8 que entrou, em 1987, em ‘007 – Risco Imediato’.

E, para tornar a homenagem bem mais real, a boxe da Red Bull Racing irá ter, nas paredes, gráficos inspirados no laboratório de Q, o mestre de armas do MI6.