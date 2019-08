João Paulo Azevedo garante lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O atirador português João Paulo Azevedo qualificou-se este sábado para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, ao conquistar o segundo lugar na competição de fosso olímpico da Taça do Mundo de Lahti, na Finlândia, em tiro com armas de caça.João Paulo Azevedo conquistou uma das duas vagas para Tóquio que estavam em disputa na Finlândia, perdendo a final para Alexey Alipov, num shoot-off favorável ao russo (2-1), depois de ambos terem terminado com um resultado de 43 em 50.A menos de um ano dos Jogos Olímpicos, que decorrerão entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020, Portugal tem 14 atletas qualificados.João Vieira, Pedro Pichardo, Carla Salomé Rocha, Evelise Veiga e Patrícia Mamona no atletismo, Gabriel Lopes, Aléxis Santos, Tamila Holub, Diana Durães e Ana Catarina Monteiro na natação, Fu Yu no ténis de mesa, uma dupla na vela (49er), e João Paulo Azevedo no tiro com armas de caça.