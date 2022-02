João Paulo Rebelo sobre continuidade no cargo que ocupa: «O futuro pertence à providência...»

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, disse esta quinta-feira ignorar se fará parte do Governo eleito em 30 de janeiro, frisando apenas que "o futuro pertence à providência", durante o lançamento de dois livros.

João Paulo Rebelo, que falava durante o lançamento de dois livros sobre ética no desporto, numa apresentação que decorreu no Centro de Medicina Desportiva de Lisboa, destacou o trabalho durante o seu mandato, iniciado em 2016.

O governante afirmou que "o país está, hoje, desportivamente mais rico" e destacou os projetos desenvolvidos na área do desporto escolar e no reforço da compatibilização entre a prática desportiva e a atividade académica.

João Paulo Rebelo ressalvou ainda a "estabilidade dada às federações desportivas, a todo o movimento desportivo, ao Comité Olímpico de Portugal, aumentando sempre, ao longo destes anos, o financiamento para que as missões, nomeadamente aos Jogos Olímpicos, tivessem o resultado que é conhecido".

Na ocasião, salientou ainda o crescimento do movimento paralímpico e destacou a criação de uma entidade que se dedica exclusivamente ao combate e prevenção da violência no desporto.

"É difícil estar a sintetizar, mas diria que estes foram os principais motivos com que termino este ciclo, independentemente do que se venha a iniciar, com a satisfação e com a consciência de que demos o nosso melhor e que contribuímos para alguma transformação positiva no desporto nacional", concluiu.

O secretário de Estado da Juventude e Desporto esteve presente na apresentação dos livros "Pensar à frente: corporeidade, desporto, ética e cidadania -- estudos sobre Manuel Sérgio", com coordenação de José Eduardo Franco e Miguel Real, e "Uma reformulação da ética e outros escritos", da autoria de Manuel Sérgio, editado pela Afrontamento, obras incluídas na coleção "Ética no Desporto".