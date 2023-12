Jogador japonês de beisebol assina contrato astronómico de 650 milhões de euros

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Shohei Ohtani | ???? (@shoheiohtani)

O jogador japonês de beisebol Shohei Ohtani assinou um dos maiores contratos da história do desporto, ao rumar aos Los Angeles Dodgers por 650 milhões de euros.Ohtani passará a auferir um salário anual de cerca de 65 M€ até 2033, uma vez que o contrato é válido por 10 temporadas. Aos 29 anos, o japonês deixa o Los Angeles Angels para assinar pelo rival, decisão que explicou nas redes sociais."Gostaria de expressar a minha sincera gratidão a todos os envolvidos e aos adeptos que me apoiaram ao longo dos últimos seis anos que passei com os Angels, que ficarão gravados para sempre no meu coração. Há coisas que não podem ser transmitidas por escrito e, por isso, gostaria de falar mais sobre o assunto numa conferência de imprensa", pode ler-se na publicação de Ohtani nas redes sociais.'Shotime', como é conhecido, foi eleito MVP da Major League Baseball em 2021 e 2023.