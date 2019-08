José Lopes bate recorde nacional dos 800 metros livres

José Lopes, do Sporting de Braga, bateu este domingo o recorde nacional absoluto dos 800 metros livres, ao fazer o tempo de 8.02,16 minutos, nos campeonatos nacionais, que decorrem no Funchal.





A marca surge um mês após o anterior recorde, também do nadador arsenalista, que havia feito a marca de 8.03,80 minutos, em Nápoles, Itália, em 07 de julho.José Lopes somou o terceiro triunfo nos campeonatos nacionais no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, após ter vencido os 400 e os 1.500 metros livres.