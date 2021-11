José Manuel Constantino sofre indisposição durante Assembleia Plenária do COP

O Comité Olímpico de Portugal informou, em comunicado, que a Assembleia Plenária do Organismo foi esta terça-feira "interrompida e suspensa" devido a uma "indisposição" de José Manuel Constantino. De acordo com a nota, o presidente do COP foi "ao hospital para ser observado".

Recorde-se que, no passado dia 19, José Manuel Constantino sofreu um AVC e foi internado de urgência.





"A Assembleia Plenária do Comité Olímpico de Portugal (COP) para discutir e votar o Relatório da Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, o Plano de Atividades e Orçamento para 2022 e a tramitação das eleições para os órgãos sociais do COP foi suspensa.A Assembleia Plenária iniciada esta terça-feira foi interrompida e posteriormente suspensa, devido a uma indisposição do presidente do COP, José Manuel Constantino, que o levou ao hospital para ser observado.Oportunamente serão prestadas mais informações."