José Paulo Lopes bate recorde dos 400 livres

No primeiro dia dos Mundiais de piscina curta em Abu Dhabi, José Paulo Lopes esteve em grande destaque ao estabelecer um novo recorde nacional dos 400 metros livres. Nas eliminatórias, o nadador do Sp. Braga de 21 anos fez 3.42,57 minutos, retirando 34 centésimos à anterior marca ( 3.42,91) que pertencia a Miguel Nascimento desde 2017. Lopes terminou em 17º: o acesso à final direta, reservado para os oito melhores, fechou em 3.39,53 minutos. Já nos 100 metros costas, Francisco Santos fez 52,78 segundos, ficando em 27º: as meias-finais (16 primeiros) fecharam em 51,35. Nas eliminatórias de hoje competem o estreante Fernando Silva nos 100 mariposa (6h23), seguindo-se as olímpicas Ana Catarina Monteiro nos 200 mariposa (6h40) e Diana Durães nos 800 livres (7h14).

Hong Kong em festa

Entretanto, a sessão das finais do dia inaugural teve em Siobhan Haughey a grande figura. A atleta de 24 anos fez história ao tornar-se na primeira nadadora de Hong Kong a ser campeã do Mundo (200 livres) e com um novo recorde mundial (1.50,31 minutos): melhorou a marca de Sjostrom (1.50,43 de 2017).