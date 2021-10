Judoca Célio Dias confessa: «Não sei quem sou»

Célio Dias foi um dos convidados da mesa redonda que se seguiu à apresentação do documentário "72 Horas Antes" sobre os dias que antecederam a participação da triatleta Vanessa Fernandes nos Jogos Olímpicos de Pequim'2008, onde conquistou a medalha de prata.





O judoca, de 28 anos, voltou a referir-se aos problemas mentais que o têm afetado nos últimos anos, sobretudo depois dos Jogos Olímpicos do Rio'2016."A história da Vanessa é tão tocante", começou por dizer o atleta, para depois concordar com a ex-olímpica, quando ambos dizem que assumiram muitas vezes "uma personagem" enquanto atletas de alta competição. E mesmo agora, Célio Dias diz que continua a encarnar um ser que não é ele. "Hoje, aqui, sou uma personagem. Não sei quem sou", confessou com a voz um pouco embargada, perante uma plateia que o ouvia atentamente.O judoca explica, depois, o sufoco que viveu durante os Jogos Olímpicos do Rio'2016. "Estava isolado, e muitos já sabiam que não estava bem. Não queria estar na Aldeia Olímpica nem dar entrevistas, mas disseram-me que tinha de ficar na Aldeia Olímpico e falar aos jornalistas".O judoca admite ainda que "não foi fácil pedir ajuda" e confessa que não quer que olhem para ele de maneira diferente. "Não sou um coitado", garante.E deixa um conselho a quem quer seguir a carreira de desportista."Ser atleta de alta competição? Desculpem mas não é incrivel, não é mesmo".Em fevereiro de 2018, Célio Dias confessou, em entrevista a Record, que tentou o suícido duas vezes , assumindo ainda a sua homossexualidade.