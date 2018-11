Lamborghini SC18 é um modelo único para um cliente especial

O Lamborghini Aventador SVJ é um dos modelos mais radicais que alguma vez saíram da linha de montagem de Sant’Agata Bolognese, e prova disso é o facto de ter completado os mais de 20 quilómetros do Nürburgring em apenas 6 minutos e 44.97 segundos. Mas houve um cliente muito especial da marca do "touro" que não ficou totalmente satisfeito com o resultado e que pediu mais, muito mais, à Lamborghini!





Este cliente, que permanece anónimo, pediu à "Lambo" que lhe fizesse um modelo único que se assumisse como o derradeiro carro para "track days" mas que continuasse a estar homologado para circular em estrada. O resultado é o Lamborghini SC18 Alston, um "one-off" que tem por base o Aventador SVJ mas que foi desenhado e desenvolvido pela Squadra Corse da "Lambo", daí o "SC" no nome.

A base é a do Aventador SVJ, mas o desenho é muito mais agressivo. A carroçaria em fibra de carbono conta com um "look" radical inspirado nos Huracán GT3 e nos Huracán Trofeo EVO, sobretudo ao nível do "capot" e do pára-choques dianteiro, refere o 'Aquela Máquina'.