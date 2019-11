Lendários carros do grupo B de ralis regressam às estradas portuguesas

Alguns dos lendários carros do grupo B do Mundial de ralis regressam este fim de semana às estradas portuguesas no Rally Spirit Altronix 2019, com partida e chegada na marginal de Vila Nova de Gaia.

O Audi Sport Quattro do sueco Stig Blomqvist, campeão mundial de ralis em 1984, será o cabeça de cartaz de uma prova de ralis para carros clássicos, que se desenrola de sexta-feira a domingo.

Outros carros clássicos como o Lancia Delta Integrale, de Pedro Santos Silva, ou o Toyota Corolla GT, de Francisco Tavares, o Lancia Stratos, do alemão Fred Walter, o MG Metro, do alemão Reinhard Klein, o Lancia Delta Integrale EVO, de Hélder Oliveira, ou o Citroën AX GTi, de Adruzilo Lopes, estão entre os carros escolhidos pelas 115 equipas inscritas, numa prova que vai já na quinta edição.

Em declarações à Agência Lusa, Stig Blomqvist, que participou por diversas vezes no Rali de Portugal, incluindo no trágico ano de 1986, recorda "um rali duro".

"Vai ser interessante regressar. Tenho na memória a especial de Arganil, por exemplo", disse o piloto sueco, agora com 73 anos.

Blomqvist foi campeão mundial na época de ouro dos carros do grupo B, que debitavam cerca de 800 cavalos de potência e foram banidos das corridas depois de dois acidentes fatais. Um que vitimou três espetadores no Rali de Portugal de 1986 e outro, poucas semanas depois, que vitimou o finlandês Henri Toivonen, um dos pilotos mais idolatrados da altura, no Rali da Córsega.

"O acidente de Sintra é difícil de esquecer, pois foi muito grave. Eu passei lá antes de acontecer. Mas foi azar, pois teve a ver com a colocação dos espetadores", defende Blomqvist.

O piloto sueco, que continua a competir em quatro ou cinco eventos de clássicos por ano, afirmou à Lusa que "vai ser uma oportunidade fantástica de voltar a guiar um carro espetacular".

"Espero muita gente na estrada, porque Portugal sempre teve muitos espetadores", sublinhou, adiantando que o Audi Sport Quattro "era muito rápido entre as curvas, mas difícil de guiar no restante, mas era divertido".

A prova deste ano reúne novamente os carros mais míticos do património histórico dos ralis da década de 70, 80, 90 e a primeira do século XXI, com destaque para os míticos Grupo B.

Cerca de 20 por cento dos inscritos são estrangeiros, numa prova que arranca com uma super-especial em Gaia, no quartel da Serra do Pilar, às 21h15 horas de sexta-feira.

Este será o aperitivo para os adeptos, que ainda poderão ver os carros em exposição na Avenida dos Aliados.

No sábado, os pilotos percorrem por duas vezes três especiais desenhadas na zona de Laúndos, enquanto no domingo, após as três especiais, o final está marcado novamente para a Marginal de Gaia, a partir das 12h50.

"O nosso principal objetivo sempre foi o de nos podermos colocar a par das melhores provas internacionais do conceito Legend. Ainda temos muito por onde evoluir, mas podermos contar com a presença de alguns dos principais intervenientes do mundo deste tipo de provas, é um motivo de orgulho", disse Pedro Ortigão, um dos responsáveis pela X Racing, que organiza o evento.