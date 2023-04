Rodrigo Cavaleiro, presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), foi reeleito, por aclamação, vice-presidente do Comité da Convenção sobre a Segurança dos Espetáculos Desportivos da Convenção de Saint-Denis, que foi lançada durante o Euro’2016, pelo Conselho da Europa.Desde 2010 que Cavaleiro tem representado Portugal em vários projetos europeus relacionados com o combate à violência no desporto.