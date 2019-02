Lindsey Vonn anuncia adeus às pistas: «O meu corpo está gasto e não tem recuperação»

A esquiadora norte-americana Lindsey Vonn vai retirar-se de competição depois do Mundial de esqui, a disputar este mês na Suécia, anunciou esta sexta-feira a recordista de vitórias em taças do mundo na vertente de esqui alpino.As dores persistentes nos dois joelhos são a razão para o final da carreira de Lindsey Vonn aos 34 anos, com a atleta a revelar a sua decisão de deixar as pistas através da sua página na rede social Instagram."Foram duas semanas emotivas que me levaram a tomar a decisão mais difícil da minha vida, mas aceitei que não posso continuar a esquiar em competição. Vou competir no campeonato do mundo em 'downhill' e SG (super G) na próxima semana em Are, na Suécia, e essas vão ser as últimas corridas da minha carreira", escreveu a recordista de vitórias em taças do mundo (82).Lindsey Vonn conquistou dois títulos mundiais de downhill e super-G em 2009, o título olímpico de downhill em 2010 e venceu quatro vezes a classificação anual das taças do mundo, em 2008, 2009, 2010 e 2012."O meu corpo está gasto e não tem recuperação, não me deixando aproveitar a minha última época da forma que eu queria. O meu corpo grita-me para parar e é hora de o ouvir", sublinhou a atleta.