Luciana Diniz vence concurso internacional de saltos em Roterdão

A portuguesa Luciana Diniz venceu este sábado o concurso internacional de saltos que decorreu em Roterdão, no âmbito dos campeonatos da Europa de hipismo, com o cavalo Fit For Fun.A atleta de origem brasileira, naturalizada portuguesa após Atenas 2004, triunfou na competição ao ser a mais rápida e não acumular qualquer penalização, acabando com um tempo de 75,54 segundos.Na ronda final, o jump-off da prova com obstáculos de 1,50 metros, fez um tempo de 38,09 segundos, batendo o norueguês Geir Gulliksen, segundo, por 74 centésimos de segundo.Luís Sabino Gonçalves foi quinto, com quatro pontos de penalização na primeira ronda.No domingo, António Matos de Almeida compete na final individual de saltos do Europeu, após se ter apurado para esta fase em primeiro, nas eliminatórias de sexta-feira, nas quais Luciana Diniz, Sabino Gonçalves e Bernardo Ladeira falharam os 16 melhores registos.