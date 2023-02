Manuel Ramos disputa final de slalom no Mundial de esqui

Manuel Ramos foi o único português a terminar a qualificação e vai à final de slalom no Mundial de esqui alpino, enquanto Ariana Ribeiro foi 79.ª na final feminina da disciplina.

No seu primeiro Campeonato do Mundo absoluto, Ariana Ribeiro, de 17 anos, residente nos Estados Unidos, entre 122 atletas à partida, foi a 79.ª mais rápida no slalom e ficou entre as 99 que terminaram a prova.

O resultado não permitiu à portuguesa aceder à segunda manga, disputada pelas 60 melhores na primeira ronda.

A favorita, Mikaela Shiffrin, foi a melhor na primeira manga, com a suíça Wendy Holdener a 19 centésimos de segundo da norte-americana e a canadiana Laurence St-Germain a 61 centésimos.

Na soma das duas rondas, Laurence St-Germain conquistou o ouro, Shiffrin a prata e a alemã Lena Duerr o bronze, após o desaire de Holdener, que arriscou na descida e falhou um obstáculo.

Ariana Ribeiro já tinha competido no slalom gigante, em que se ficou pela primeira ronda, na 69.ª posição.

Na qualificação masculina para a final de slalom, com uma vaga reservada para Portugal, participaram os covilhanenses Ricardo Brancal, Manuel Ramos e Baptiste Araújo, residente em França, um dos 40 atletas que não terminaram a primeira manga.

Manuel Ramos, de 20 anos, foi 57.º e Ricardo Brancal, de 26 anos, terminou a primeira manga na 52.ª posição, mas na segunda ronda, entre 71 participantes, o atleta olímpico não conseguiu terminar e o outro atleta natural da Covilhã foi 36.º da geral, a 22 segundos e 84 centésimos do vencedor.

A prova de qualificação do slalom foi ganha pelo estónio Tormis Laine, com uma soma de 1.39,61 nas duas mangas, com o japonês Seigo Kato a 01,05 e o finlandês Eduard Hallberg a 01,12.

Manuel Ramos disputa no domingo a final de slalom, na pista de Courchevel.

O Campeonato do Mundo de esqui alpino decorre nas regiões francesas de Courchevel e Méribel e termina domingo, com a final de slalom masculino.