Manuel Ramos termina slalom no Campeonato do Mundo de esqui alpino no 66.º lugar

Manuel Ramos terminou este domingo a final de slalom no Campeonato do Mundo de esqui alpino no 66.º lugar da primeira manga, posição que não deu acesso à segunda ronda da prova.

O covilhanense, de 20 anos, foi um dos 70 atletas que chegaram ao final da primeira manga, com um tempo modesto, ao fazer a descida em 01.02,14 minutos, 15,21 segundos atrás do primeiro, o austríaco Manuel Feller.

À segunda manga passaram os 60 mais rápidos na última prova do Campeonato do Mundo, que termina hoje, nas regiões francesas de Courchevel e Méribel.

O norueguês Henrik Kristofferson é o campeão do mundo de slalom, o grego AJ Ginnis conquistou a prata e o italiano Alex Vinatzer a medalha de bronze.

Manuel Ramos, apesar de na qualificação de slalom gigante ter ficado fora da classificação, por ter falhado um obstáculo, participou na final, devido à vaga reservada a Portugal, mas voltou a não conseguir contornar um obstáculo a meio da primeira descida e ficou fora da prova.

Portugal participou na competição com os estreantes Manuel Ramos e Ariana Ribeiro, em slalom e slalom gigante, e com Ricardo Brancal e Baptiste Araújo, que apenas disputaram a qualificação do slalom, sem conseguirem concluir a prova.