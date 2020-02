Maratona de Pyongyang cancelada devido ao surto de coronavírus

A maratona de Pyongyang de 2020, que atrai milhares de visitantes anualmente à Coreia do Norte, foi cancelada devido ao surto de coronavírus Covid-19, anunciaram os patrocinadores da prova.

"Recebemos a confirmação oficial de que a maratona de Pyongyang de 2020 foi cancelada" devido "ao encerramento da fronteira norte-coreana, com vista à proteção da epidemia de Covid-19 na China", anunciou a agência turística Koryo Tours no sítio oficial na Internet.

A maratona Pyongyang realiza-se, tradicionalmente, em abril, durante as comemorações anuais do nascimento de Kim Il-sung, líder da Coreia do Norte após a sua fundação, em 1948, e avô do atual líder norte-coreano, Kim Jong-un.

O surto do coronavírus Covid-19 matou 2.236 pessoas na China continental, segundo a Comissão de Saúde da China, tendo morrido ainda três pessoas no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas no Irão, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e uma na Coreia do Sul.

O coronavírus Covid-19 já infetou mais de 75.000 pessoas a nível mundial.