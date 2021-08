Marco Meneses na final dos 50 metros livres S11

O nadador português, Marco Meneses, garantiu a qualificação para a final dos 50 metros livres S11, na madrugada desta sexta-feira. Na segunda prova que realizou nestes Jogos Paralímpicos, o nadador, de 20 anos, terminou as eliminatórias com um tempo de 28,07 segundos, terminando a qualificação na 8ª posição da geral, o que lhe vale a ida à final.





Além disso, o atleta natural de Castro Daire conseguiu outro bom resultado ao estabelecer um novo recorde nacional na categoria. Marco Meneses partiu para estes Jogos Paralímpicos de Tóquio com um registo de 28,56 segundos nos 50m livres S11, máximo que tinha estabelecido nos Campeonatos da Europa de Natação, no Funchal, em maio deste ano. Desta feita, alcançou a marca dos 28,07, ou seja um novo recorde português na especialidade.Em estreia nos Jogos Paralímpicos, o jovem, de 20 anos, mostrou-se orgulhoso pela prestação e assumiu que nem pensava em alcançar a prova decisiva na classe de S11. "Estou muito satisfeito. O meu objetivo era apenas tentar bater o recorde nesta prova, o que consegui. Poder disputar a final é incrível. Nesta prova, queria apenas tentar superar o recorde, pois sabia que ir à final seria bastante difícil. Agora, na final, vou dar o máximo novamente e tentar superar o recorde mais uma vez", sublinhou o nadador, que irá disputar a final da competição às 9h57 desta sexta-feira.No Centro Aquático de Tóquio, esteve também em ação Diogo Cancela. O português, de 19 anos, disputou as eliminatórias dos 100 metros costas S8. O nadador natural de Coimbra concluiu a prova em 1.15,63 minutos, mais de dois segundos em relação ao recorde nacional definido em 1.13,33."Não foi o que estávamos à espera. Treinámos melhor para esta prova, mas o resultado não foi o desejado. Agora, é relaxar e manter a cabeça descansada para dar o meu melhor nos 200m estilos", começou por analisar o nadador que se estreia em Jogos Paralímpicos, apontando já para a competição deste sábado, em 200m estilos SM8: "Fiquei um bocado longe do recorde, mas é esquecer a prova. Esta prova pode ter colocado um pouco mais de pressão, porque achava que estava melhor na categoriga de costas. Não estou tão bem como pensava. Considero esta prova uma aprendizagem e não uma desilusão. Os meus objetivos passam por melhorar os recordes nacionais nas provas que tenho ainda pela frente e dar o meu melhor. Pode ser que dê uma final..."