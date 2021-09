Medio Tejo recebe a Elite Mundial da Orientação em BTT

Os Municípios de Abrantes, Constância e Chamusca receberão a elite da Orientação em BTT a nível Mundial de 7 a 10 de outubro.





Um evento organizado pela Federação Portuguesa de Orientação com o apoio dos Municípios envolvidos e que contará com as seguintes competições: Taça do Mundo (CX 80 Wcup-Ronda Final), Campeonato da Europa de Elite, Campeonato da Europa Jovens (Juvenis e Juniores) e Campeonato do Mundo Veteranos.A organização dá conta de que, até ao inicio deste mês, estavam já inscritos cerca de 296 participantes de seleções de 21 países.O programa da competição está assim dividido:-Chegada das delegações (Abrantes)- Prova de treino - V.N. da Barquinha- Cerimónia de abertura (Abrantes)- Sprint (Campeonato da Europa de Juniores e Jovens)- Mass Start (Mundial de Veteranos)- Prova Treino (CX 80/Elites)- Distância Média (Todas as competições);- Distância Longa (todas as competições)- Estafeta Mista (Elite)- Estafetas (Jovens e Juniores)- Sprint – (Veteranos)