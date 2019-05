Ministério da Educação felicita Fernando Pimenta e Marta Paço

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, deu este sábado os parabéns ao canoísta Fernando Pimenta e à surfista Marta Paço pelas medalhas de ouro conquistadas em provas internacionais."Desde o Vale do Lima, dois grandes campeões, dois grandes exemplos, não param de nos orgulhar a todos! Parabéns Fernando Pimenta pelas vitórias na Taça do Mundo em K1 1.000 e 500 metros! Parabéns Marta Paço pela vitória no Campeonato Europeu de surf adaptado", escreveu, no Twitter.Em Poznan, na Polónia, Fernando Pimenta começou a época internacional com duas medalhas de ouro na primeira Taça do Mundo, em K1 1000, distância na qual é campeão do Mundo, e 500 metros, sendo que domingo ainda ambiciona ao 'tri' na prova de K1 5000 metros. Marta Jordão Paço, de apenas 14 anos, conquistou hoje a medalha de ouro na classe AS-VI no primeiro campeonato de surf adaptado, que decorre na Praia do Cabedelo, em Viana do Castelo.O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, também assinalou os feitos: "Uma inspiração e um exemplo de superação! Ao seu clube, o Surf Clube de Viana, à Federação Portuguesa de Surf e à CM Viana os meus Parabéns", escreveu o governante no Twitter.