Nova sede da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal inaugurada na freguesia de Bicesse

A nova sede da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal foi inaugurada esta sexta-feira na freguesia de Bicesse, Alcabideche. João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, esteve presente na cerimónia de inauguração daquele que é descrito "um espaço criado de raíz para os atletas, pelos atletas e para a sociedade", como é referido no site da AAOP.A associação deixa ainda um agradecimento a toda a família olímpica que marcou presença no início de "um novo capítulo na nova casa, de todos e para todos".