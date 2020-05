O dia em que Tyson ia dando uma coça a Jordan: «Pensas que não sei que f... a minha miúda?»

Numa altura em Mike Tyson volta a ser notícia e 'chamado' a combate por Evander Holyfield, também outras histórias do mítico pugilista surgem na praça pública. Desta feita, o seu antigo manager revelou o dia em que Tyson ia dando uma coça a... Michael Jordan.





Em 1988, com as duas estrelas do desporto mundial em alta, uma célebre festa de aniversário da estrela dos Chicago Bears Richard Dent juntou meio mundo num jantar que quase acabava em confusão. O foco da polémica? O namoro antigo entre Michael Jordan e a ex-mulher de Mike Tyson, Robin Givens."Mike Tyson estava sentado a beber a sua bebida de eleição e quando ele bebe os sentimentos vêm ao de cima. Comecei a dizer ao empregado para ir misturando água porque já sabia o que ia dar. O Mike vai à mesa de Michael Jordan e diz-lhe: 'Então pá, achas que sou estúpido? Sei que f... a minha miúda'. Sei que andaste enrolado com ela, podes dizer-me'. Parecia que Michael tinha visto um fantasma...", recorda Rory Holloway no seu mais recente livro.E prosseguiu: "Aquela noite foi cá um circo! Toda agente a querer mudar de assunto, eu a tentar acalmar o Mike e ele a dizer que ia dar uma coça ao Jordan mas claro que o Michael queria tudo menos confusão com ele". Pudera...