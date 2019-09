Os dilemas do pós-carreira

No último dia dos três da edição deste ano do 'Portugal Sports Summit', a decorrer no Centro Multimeios de Espinho, o final desta manhã teve um painel com três ex-atletas de três diferentes modalidades: Carlos Teixeira (voleibol), Ricardo Moreira (andebol) e Miguel Miranda (basquetebol). O pós-carreira a gestão da respetiva transição foi o tema da discussão.O primeiro reconhece que os atletas são como que "empurrados" para o treino no fim das suas carreira e aponta à incompetência dos dirigentes. "Somos empurrados para o treino. Eu próprio segui Educação Física. Depois do final da carreira, há uma necessidade de reconversão. Os dirigentes da modalidade têm pouca formação e eu não tenho qualquer tipo de esperança nos mesmos. O problema é que eles não são obrigados a ser melhores", afirmou o ex-voleibolista, hoje com 43 anos, que somou cerca de 300 internacionalizações pela seleção nacional.Já Ricardo Moreira, que tirou licenciatura, mestrado e pós-graduação, realça o papel de alguns treinadores que se preocuparam com o seu percurso académico. "Agradeço ao míster Carlos Resende e ao Ljubomir Obradovic que sempre me apoiaram nos meus estudos. A licenciatura por si só não é suficiente. Eu reconheço que quando comecei a pensar no pós-carreira não estava preparado para isso. A única coisa que sabia fazer era jogar andebol. Neste aspeto, acho que o dirigente tem um papel mais importante do que o treinador", defendeu.Por sua vez, Miguel Miranda referiu-se ao dilema da entrada de um ex-atleta no mundo empresarial e partilhou aquilo que tem sido a sua experiência com a Sports Embassy. "Eu acabei a carreira e fui para o fundo de desemprego. Como pode o atleta contribuir no mundo do trabalho? Até que ponto o mundo empresarial está aberto para as soft skills que nós possuímos? Acho que merecemos oportunidades. Por outro lado, a questão dos descontos para a segurança social só beneficia os clubes e não os atletas para o fim de carreira", alertou ainda.