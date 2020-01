Patinagem Artística e de Velocidade no Gelo passam a ser tuteladas pela FDI de Portugal

As modalidades de Patinagem Artística no Gelo e Patinagem de Velocidade no Gelo passam a ser tuteladas pela Federação de Desportos de Inverno de Portugal. Segue-se agora um processo de reconhecimento por parte da ISU (International Skating Union), que permitirá que atletas portugueses participem em competições internacionais, em representação do país.





A FDI-Portugal tem já diversos atletas identificados, como Ema Hinckley (atleta portuguesa a residir nos Estados Unidos da América) ou Diogo Marreiros (atleta do Algarve, Vice Campeão Mundial Sénior em 2018 e Vice Campeão Europeu em 2019 de patinagem de velocidade em rodas, que se encontra já a fazer adaptação ao gelo para obtenção de mínimos olímpicos para Pequim 2022).Com a anexação da Patinagem Artística no Gelo e da Patinagem de Velocidade no Gelo, a FDI-Portugal dá assim continuidade à estratégia de desenvolvimento das modalidades de gelo em Portugal, que passará, num futuro próximo, pela construção de uma infraestrutura que permita a prática e treinos de Hóquei no Gelo, Curling e Patinagem no Gelo (Patinagem Artística e Patinagem de Velocidade).