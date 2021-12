Pavilhões do Benfica com capacidade reduzida

O Benfica informou que os dois pavilhões do complexo desportivo da Luz estarão limitados, a partir de hoje, a uma capacidade de 1.000 espectadores, bastando apresentar certificado digital.No entanto, pode haver alterações a esta nova norma. "Sempre que haja proximidade e coincidência com a realização de jogos de futebol no Estádio da Luz – onde é requerida a apresentação de testes antigénio para a sua assistência –, os pavilhões retomarão nesses dias a sua lotação máxima", pode ler-se no comunicado."O Sport Lisboa e Benfica informa que o Pavilhão Fidelidade e o Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz terão, a partir de hoje, 1 de dezembro, uma lotação máxima de 1.000 pessoas.Nesse sentido, os adeptos que queiram marcar presença nos vários jogos que ali se realizem encontram-se dispensados de apresentação de teste antigénio, apenas certificado digital.Esta restrição na capacidade máxima de espectadores terá uma exceção: sempre que haja proximidade e coincidência com a realização de jogos de futebol no Estádio da Luz – onde é requerida a apresentação de testes antigénio para a sua assistência –, os pavilhões retomarão nesses dias a sua lotação máxima.O Sport Lisboa e Benfica relembra que espectadores até aos 12 anos de idade estão isentos de apresentação de teste antigénio ou certificado digital."