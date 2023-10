Pedro Pichardo reaparece nas redes sociais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi com um vídeo a fazer corrida e uma frase “O rei está de volta” que Pedro Pichardo anunciou o regresso aos treinos e à atividade nas redes sociais. O triplista, de 30 anos, falhou quase toda a temporada de 2023 devido a uma lombalgia, que o afastou, primeiro dos Jogos Europeus na Polónia, em junho, depois, em agosto, dos Mundiais de Budapeste, onde não pôde defender o título. Antes, em julho, também foi baixa, ao serviço do Benfica, nos Nacionais de pista ao ar livre, sendo que em fevereiro competiu pelas águias nos Nacionais de pista coberta.

Esta foi apenas uma das três competições que o luso-cubano realizou este ano. No início de março sagrou-se, em Istambul, bicampeão mundial de pista coberta, com recorde nacional indoor (17.60), para a sua última competição ter sido a 5 de maio, em Doha, da Liga Diamante, que venceu com 17.91 metros.