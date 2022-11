Petr Cech assina por nova equipa... de hóquei no gelo

Petr Cech deixou de ser guarda-redes no futebol profissional ao serviço do Arsenal, em 2019, mas no mesmo ano passou a assumir as mesmas funções, no hóquei no gelo. O antigo internacional checo ocupava até agora os tempos livres ao serviço dos Guildford Phoenix mas, ao cabo de três anos, assinou pelos Chelmsford Chieftains, aos 40 anos."Estou empolgado pelo novo desafio com os Chieftains e estou ansioso para ajudar a equipa a atingir os seus objetivos para a temporada", frisou na apresentação pela formação do 3º escalão da modalidade em Inglaterra.O antigo guarda-redes que brilhou ao serviço do Chelsea, onde ganhou uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa, acumulava funções até junho nos blues como consultor para a performance. Deixou o clube com a entrada do investidor Todd Boehly.O seu novo treinador deixou-lhe rasgados elogios. "Ele acrescenta uma mentalidade vencedora. Tem o desejo de competir sempre que está no gelo", enalteceu Mark Saunders.