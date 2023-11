Petr Cech reforça campeão de hóquei no gelo do Reino Unido

The Stena Line Belfast Giants can confirm that legendary Premier League goalkeeper and current @OxfordCityStars netminder @PetrCech has joined the club on loan as temporary emergency cover.



https://t.co/O1Jl7qxd4o



William Cherry. pic.twitter.com/ezot6TsTPl — Belfast Giants (@BelfastGiants) November 15, 2023

Quem sabe não esquece, é o que dizem. Aos 41 anos, Petr Cech continua a fazer furor nos mercados de transferências... só que agora do hóquei no gelo. O antigo guarda-redes de Chelsea e Arsenal, clube onde se retirou para o futebol em 2019, foi esta quarta-feira apresentado como reforço dos Belfast Giants, atual campeão nacional do Reino Unido por empréstimo dos Oxford City Stars. "Estamos muito gratos pelo apoio dos Oxford City Stars e também do próprio Petr, um atleta altamente condecorado que sabe o que é preciso para se jogar ao mais alto nível. A sua ajuda durante este período de empréstimo será inestimável", pode ler-se no comunicado hoje publicado pelo clube através do seu site oficial.Figura grande da Premier League, o antigo guardião internacional pela República Checa conta no seu palmarés com conquistas como a Liga dos Campeões (2011/12), a Liga Europa (2012/13) - onde na final de Amesterdão bateu o Benfica por 2-1 - e vários títulos em Inglaterra: 4 Premier League, 4 Supertaças, 5 Taças de Inglaterra e 3 Taças da Liga.