Plano Nacional de Ética no Desporto vence prémio internacional

O Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), implementado desde 2012 pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), venceu esta terça-feira o Peace and Sport Award 2021, na categoria Instituição do Ano.

Este prémio, atribuído hoje em cerimónia que decorreu no Mónaco, recompensa uma entidade pública, instituição desportiva ou empresa que lidera e/ou apoia um programa sustentável que contribui para o desenvolvimento da paz através do desporto.

O Peace and Sport, uma organização internacional neutra e independente sedeada em Mónaco, com o alto patrocínio do Príncipe Alberto II, valoriza quem apresente trabalho na promoção da paz, do diálogo e da mudança social no mundo através do desporto.

Na lista de finalistas, selecionadas de entre cerca de 600 candidaturas, estavam a Comité Paralímpico Internacional com a evacuação de refugiados afegãos, bem como a União Ciclista Internacional (UCI), com a campanha digital #Wethe15, ligada ao movimento global de direitos humanos que visa tornar visíveis as pessoas com deficiência, que representam 15% da população mundial.

O Plano Nacional de Ética no Desporto engloba um conjunto de iniciativas que visam disseminar e promover os valores positivos do desporto, nomeadamente o respeito, a honestidade, a tolerância e a solidariedade.

O PNED baseia-se em cinco pilares estratégicos, nomeadamente a educação, eventos, publicações e investigação, concursos e campanhas.

Segundo dados do IPDJ, no total foram implementadas 2.500 sessões de sensibilização, outorgadas 461 certificações de práticas éticas, mais de 2.000 entidades inscreveram-se na plataforma PNED e 58 entidades aderiram ao Cartão Branco. No total, 350.000 crianças de todo o país beneficiaram diretamente do PNED.