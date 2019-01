Poker: Colillas conquista PSPC e leva 5,1 milhões para casa

Ramon Colillas conquistou na madrugada desta sexta-feira o PokerStars Players Championship (PSPC), nas Bahamas. O espanhol participou depois de ter recebido um platinium pass e conseguiu mesmo o troféu, levando para casa um prémio arrebatador: 5,1 milhões de dólares!Aquele que foi o torneio de 25K com maior prize pool da história (superior a 26 milhões de dólares) foi disputado por 1039 jogadores mas no final quem sorriu foi este catalão de 30 anos. Na mesa final, este ex-instrutor de fitness contou com uma grande falange de apoio e não escondeu a emoção e também alguma incredulidade com o feito que acabara de alcançar.A prova, que decorreu entre dia 6 e esta madrugada, contou com a presença de 18 jogadores portugueses. A prestação nacional foi de alto nível, com 4 portugueses nos últimos 31. Luís Faria foi o melhor, com um 18.º lugar que lhe garantiu um prémio superior a 175 mil dólares.