Poker: Gerard Piqué e Arturo Vidal 'limpam tudo' até fora dos relvados

Um dia depois da goleada (5-2) imposta ao Betis , na 2.ª jornada do campeonato espanhol, nada melhor do que relaxar com umas fichas na mão Foi exatamente isso que Gerard Piqué e Arturo Vidal fizeram. Os dois jogadores do FC Barcelona marcaram, durante a noite de segunda-feira (27), presença no torneio 25.000€ Single-Day High Roller, do PokerStars European Poker Tour Barcelona 2019 e fizeram frente aos ‘pros’ presentes.Se existiam dúvidas sobre a presença do defesa espanhol no torneio deste ano,, tudo ficou confirmado quando o internacional catalão confirmou a participação no primeiro Single-Day High Roller do EPT Barcelona 2019 e desta vez trouxe outro companheiro de equipa: Arturo Vidal.Depois de garantirem a presença na mesa final do torneio, antes da pausa destinada ao horário para jantar, os dois jogadores blaugrana conseguiram mesmo acabar no top-5 e amealhar um encaixe financeiro significativo. Gerard Piqué foi quem mais se destacou ao concluir o torneio na 2.ª posição, com um prémio de 352.950€. Já o internacional chileno foi 5.º classificado, tendo conseguido sair do Casino de Barcelona com um total de 134.460€.Contudo, segundo informações recolhidas pelo, Neymar pode ainda marcar presença neste EPT Barcelona mas, para que tal aconteça, o extremo do Paris Saint-Germain precisa de fechar contrato com o Barcelona, após a, esta terça-feira, na cidade espanhola, com os representantes dos dois clubes europeus.*Record marca presença no EPT Barcelona a convite da PokerStars