Poker: Indiano começa com 40 euros e só pára nos… 95.100€ no EPT Barcelona

Esta é uma daquelas histórias que inspiram todos os que aspiram a ser jogador de poker mas que, de alguma forma, têm algum receio de entrar nesta modalidade. Jai Saha é o perfeito exemplo de que com esforço e sabedoria (e com um pouco de sorte à mistura) é possível alcançarmos os nossos sonhos.Desde a Índia, Jai Saha assegurou, através de um torneio online, o único lugar disponível através dos torneios de internet daquele país nas mesas do PokerStars European Poker Tour Barcelona 2019, que decorre desde o dia 20 de setembro até 2 de setembro. O jogador indiano marcou presença no torneio 1.100€ EPT National e foi, de forma surpreendente, que conseguiu chegar aos 95.100 euros, depois de ter investido… 40 euros no torneio online. Depois disso, tudo o resto é história.Jai Saha viajou para Barcelona com cerca de mil euros para gastar em deslocações e estadia, ganhos após conquistar o torneio online, e cumprir o sonho de uma vida. Após a eliminação no 7.º posto do 1.100€ EPT National, o indiano não escondeu a felicidade pelo feito alcançado. "Foi a primeira vez que joguei por um prémio tão alto (585.500€). Foi muito divertido e até excitante, posso dizer. Os jogadores eram muito bons, especialmente na mesa final. Foi também a minha primeira vez a jogar num torneio tão grande", afirmou Jai Saha, deixando uma garantia para o futuro: "Espero começar a vir a mais eventos como este", atirou.