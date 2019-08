Poker: Portugueses surpreendem no EPT Barcelona 2019

Os portugueses estão em grande no PokerStars European Poker Tour Barcelona 2019, torneio que se realiza de 20 de agosto a 2 de setembro. O evento que reúne os melhores jogadores de todo o mundo da modalidade conta com nomes portugueses a surpreender nas mesas (e de que maneira).No segundo dia do EPT Barcelona, André Moreira marcou presença na mesa final do 1.100€ NLH Freezeout, torneio que contou com 512 jogadores a lutarem por um prize pool de 500 mil dólares. André Moreira foi o melhor entre os portugueses, ao concluir o torneio no 6.º lugar, arrecadando um prémio de 20.910€. Já Miguel Lopes (16.º, com 4.770€, Filipe Oliveira (30.º, com 2.880€) e Rui Ferreira (48.º, com 2.140€), foram outros dos jogadores portugueses premiados nesse torneio.No último sábado, foi a vez de Mauro Ferreira e Pedro Ferreira repetirem a proeza de uma presença portuguesa na mesa final de um torneio, com este último a conseguir a famosa ‘espada’ da PokerStars após consagrar-se o vencedor do €10.300 NLH do EPT Barcelona 2019 (€307.978). Este que foi o terceiro prémio de seis dígitos para o jovem português – todos em Barcelona -, depois de ter arrecadado cerca de 270 mil euros, em 2017, e de ter conquistado o 4.º lugar no EPT Barcelona Main Event, em 2018, amealhando um prémio de… 698.369€. Já Mauro Ferreira foi 3.º classificado no evento #14 do EPT Barcelona 2019, lugar que lhe valeu um prémio de 53.755€.No domingo, José Quintas foi o português em destaque ao finalizar o 1.100€ EPT National em 6.º lugar, posição que lhe valeu um prémio de 129.100€, naquela que foi a edição com maior número de entradas (4.682) na história deste evento. O título, esse, caiu para Markku Koplimaa, que dobrou os ganhos em torneios ao vivo, ao arrecadar o prémio de 585.500€.Entretanto, esta segunda-feira houve mais uma mesa final para Portugal, com Rui Ferreira a marcar presença no torneio mais caro do calendário deste EPT Barcelona 2019, o 100.00€ Super High Roller. O jogador português ocupava o último lugar do chip count, com 445.000 fichas, à entrada para os últimos nove candidatos ao prémio de… 1.816.210€. Rui Ferreira acabou por ser eliminado pelo espanhol Sergi Reixach e abandonou o torneio na 8.ª posição, com um prémio de 235.950€.*Record marca presença no EPT Barcelona a convite da PokerStars.