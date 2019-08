Poker: Sergi Reixach é campeão do 100.000€ EPT Super High Roller, em Barcelona

A par do que tem sucedido com o póquer nacional, também os jogadores espanhóis têm estado em apoteose neste PokerStars European Poker Tour Barcelona 2019. Sergi Reixach foi a grande estrela durante o dia de ontem, segunda-feira, ao conquistar 1.816.210M€ após derrotar o inglês Sam Grafton, num ‘heads-up’ que durou cerca de três horas.Este foi o maior prémio alguma vez ganho pelo jogador espanhol que, até ao dia de ontem, era de cerca de 319 mil euros, arrecadados este ano no World Series of Poker, em Las Vegas.Relembre-se que Sergi Reixach foi quem, que acabou 8.º colocado no 100.000€ Super High Roller, com um prémio de 235.950 mil euros.