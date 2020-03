Portimão encerra equipamentos culturais e desportivos até 31 de março devido ao coronavírus

A Câmara de Portimão anunciou esta segunda-feira o encerramento preventivo dos equipamentos culturais e desportivos sob a sua gestão até 31 de março, por indicação da delegada de saúde pública local, revelou hoje à Lusa fonte do município.

A medida, em vigor a partir de hoje, abrange o teatro, museu e biblioteca municipais, o Portimão Arena, os pavilhões desportivos, as piscinas municipais de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande e os campos de ténis do concelho, adiantou.

A decisão de encerrar estes espaços surge depois de terem sido encerradas hoje duas escolas no concelho, após a confirmação da doença em duas pessoas da mesma família - mãe e filha -, os dois primeiros casos reportados de contaminação por Covid-19 a sul de Portugal.

Uma aluna da Escola Manuel Teixeira Gomes e a mãe, professora na Escola Básica Professor José Buisel, foram diagnosticadas depois de terem estado em Itália na semana de interrupção do Carnaval, tendo ambas regressado às respetivas escolas em 27 de fevereiro e sido diariamente acompanhadas pela equipa do SNS24.

De acordo com a mesma fonte do município, durante todo o dia "estarão a decorrer reuniões", sendo expectável que ao final da tarde haja uma comunicação a "anunciar mais aspetos" que possam contribuir para conter o surto provocado pelo novo coronavírus.

Aquela fonte indicou que as decisões vão sendo tomadas "com alguma serenidade" e comunicadas à população em "função disso", reafirmando que há uma ligação "direta e constante" com a delegada de saúde pública de Portimão, Maria Filomena Agostinho.

"Hoje vamos comunicar as decisões dos encerramentos, sendo que podem vir a ser transmitidas outras medidas, sempre que isso seja importante comunicar à população", concluiu.

Após ter sido conhecido o primeiro caso no distrito de Faro, no domingo, a delegada de saúde pública de Portimão apelou às pessoas que estiveram em contacto com a aluna infetada que adotassem medidas de "distanciamento social" para evitar a propagação do vírus.

Hoje de manhã foi confirmado o segundo caso da doença no concelho, a mãe da aluna, o que levou ao encerramento da Escola Básica Professor José Buisel, onde é professora.

Num comunicado divulgado hoje no sítio de Internet do Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes, a direção do agrupamento refere que os alunos que estiveram em contacto direto com a professora "irão ser contactados e poderão ficar em isolamento social durante 14 dias, nas suas residências".