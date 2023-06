Portugal soma duas medalhas e um recorde do Mundo no arranque dos Global Games

Portugal conseguiu na segunda-feira duas medalhas e um recorde mundial no primeiro dia dos Global Games da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS), que decorrem em Vichy, França.

Na natação, Vicente Pereira conseguiu a medalha de ouro nos 50 metros mariposa, prova na qual estabeleceu novo recorde mundial (31,05 segundos), e integrou, juntamente com André Almeida, Diogo Matos e João Vaz, a estafeta que conseguiu o bronze nos 4x100 metros estilos, para atletas com síndrome de Down.

No remo, Carla Silva obteve o quinto lugar na prova de 500 metros Skiff W1x, enquanto no ténis de mesa as irmãs Cátia e Vitória Andrade somaram três derrotas na fase de grupos e ficaram foram da fase final do torneio de singulares.

No basquetebol, Portugal impôs-se ao Japão por 78-50, no andebol a seleção lusa bateu a França por 36-8, e no futsal empatou a dois com a equipa gaulesa, depois de ter estado duas vezes em vantagem no marcador.

Portugal está representado nos Global Games da VIRTUS, que decorrem até 10 de junho, por 57 atletas, que competem em nove modalidades.

Na última edição dos Global Games, disputada em Brisbane, na Austrália, em 2019, e que juntou atletas de 50 países, Portugal somou 13 medalhas: três de ouro, sete de prata e três de bronze.