Portugal somou mais oito medalhas nos Global Games da VIRTUS

Portugal encerrou o terceiro dia de provas dos Global Games da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS) com o andebol a conseguir primeira medalha coletiva, quatro subidas ao pódio na natação e três no atletismo.

Na quarta-feira, a seleção de andebol despediu-se da competição, que decorre em Vichy, França, com a medalha de prata, depois de ter sido derrotada na final pela congénere polaca por 20-24.

Na natação para atletas com síndrome de Down, Portugal fechou o dia com quatro medalhas, com duplo ouro e recordes do mundo para Vicente Pereira nos 100 metros mariposa e nos 50 metros livres II2, o ouro de André Almeida nos 400 metros estilos, prova na qual João Vez conquistou a prata.

No atletismo, os atletas lusos conseguiram mais três medalhas, com Lenine Cunha, que já tinha sido ouro no triplo salto, a conseguir a prata no heptatlo, Igor Oliveira a correr também para a prata nos 100 metros, e Sandro Baessa a arrecadar o bronze nos 400 metros barreiras.

As seleções portuguesas de futsal e basquetebol terminaram em primeiro lugar as fases de grupos dos torneios, ao imporem-se por 11-2 à Espanha, e 87-35 à Polónia, respetivamente.

Na prova de contrarrelógio de 10 quilómetros de ciclismo de estrada, Carlos Carvalho foi o 16.º classificado e no ténis de mesa as irmãs Vitória e Cátia Andrade foram afastadas da competição.

Portugal, que soma 14 medalhas após três dias de competição, está representado nos Global Games da VIRTUS, que decorrem até 10 de junho, por 57 atletas, que competem em nove modalidades.

Na última edição dos Global Games, disputada em Brisbane, na Austrália, em 2019, e que juntou atletas de 50 países, Portugal somou 13 medalhas: três de ouro, sete de prata e três de bronze.