Portugal terminou Global Games VIRTUS com 37 medalhas

Portugal fechou, este sábado, com 37 medalhas e o 10.º lugar no 'medalheiro' os Global Games da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS), que decorreram em Vichy, França, superando largamente as 13 conquistadas em 2019.Depois de ter fechado o penúltimo dia de competições com 35 medalhas, Portugal somou ontem uma medalha de ouro no futsal, numa final em que derrotou a França por 6-3, sagrando-se pentacampeão mundial, e conseguiu a prata no basquetebol, depois de ter sido derrotado na final pela Austrália, por 68-98.

Com uma representação de 57 atletas, que competiram em nove modalidades, Portugal somou 10 medalhas de ouro, 17 de prata e 10 de bronze.

As duas medalhas conquistadas ontem juntam-se às 17 conseguidas no atletismo, às 15 conquistadas pela natação, às duas do karaté, e à conseguida pelo futsal, modalidade na qual Portugal se sagrou campeão mundial.

Os Global Games VIRTUS, um evento desportivo mundial que corresponde à organização de 14 campeonatos mundiais numa semana e no mesmo local, realizam-se de quatro em quatro anos e são a mais importante competição internacional para atletas de nível com deficiência mental ou psicológica.