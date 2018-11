Portugal vice-campeão do mundo no concurso completo de trampolins

Portugal conquistou esta quinta-feira a medalha de prata no concurso completo dos campeonatos do mundo de trampolins, que decorrem em São Petersburgo, na Rússia.Na estreia do concurso completo em Mundiais de trampolins, a seleção portuguesa terminou com 24 pontos, menos três do que a China, primeira campeã do mundo de 'all-around', enquanto o Canadá arrecadou a medalha de bronze, em igualdade com Portugal.A equipa lusa foi composta por Mariana Carvalho e Diogo Abreu (trampolim), Raquel Pinto e Diogo Vilela (tumbling), Mafalda Brás e Diogo Carvalho (duplo minitrampolim) e as duplas feminina e masculina de trampolim sincronizado, constituídas por Marina Carvalho e Nicole Pacheco e por Diogo Ganchinho e Pedro Ferreira.