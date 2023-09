Portuguesa de 14 anos campeã mundial júnior de patinagem artística

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A jovem de 14 anos Madalena Costa sagrou-se, na quarta-feira, campeã do mundo de patinagem artística, em juniores, na prova de patinagem livre, na Colômbia, anunciou a Federação de Patinagem de Portugal (FPP).

A FPP sublinhou que esta foi a primeira medalha de ouro de sempre conquistada por Portugal em patinagem livre, de acordo com um comunicado.

A federação disse que Madalena Costa completou o programa longo com um total de 236,38 pontos no escalão de juniores.

"Sinto-me muito feliz e concretizada e que todo o trabalho foi valorizado e recompensado. Sinto que consegui superar as expectativas e honrar o meu país e as pessoas que acreditam e gostam de mim", disse a jovem, citada no comunicado.

"Esta conquista significa muita coisa: muitas horas de treino e abdicar de muitas coisas. Significa também confiança, não só a minha confiança em mim, mas também a confiança dos selecionadores, da Federação, da minha mãe" e treinadora, disse Madalena Costa.

A jovem prometeu "trabalhar para conquistar muitas mais coisas".

Madalena Costa tinha conseguido 87,66 pontos no programa curto, no domingo, com mais 20 pontos que a segunda classificada, e liderava a classificação na entrada para o programa longo.

A também portuguesa Catarina Craveiro, campeã da Europa já este ano, terminou em quarto lugar no ranking final com 149,85 pontos.

Madalena Costa já se tinha sagrado campeã da Europa de juvenis em 10 de setembro, com um total de 247,97 pontos.