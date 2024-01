Presidente da Federação Portuguesa de Hóquei: «É um dos mais tristes na história da nossa modalidade»

O presidente da Federação Portuguesa de Hóquei, Bruno Santos, lamentou a ocorrência de agressões num jogo de sub-15, onde um jovem da AD Lousada [Nico] terá sido agredido, não especificando mais detalhes."É com profundo pesar que, na qualidade de presidente da Federação Portuguesa de Hóquei, classifico o dia de hoje como um dos mais tristes na história da nossa modalidade. A violenta agressão ocorrida num jogo de sub 15 levanta questões cruciais sobre o futuro do hóquei e os valores que todos devemos defender", começou por explicar Bruno Santos."Como explicar aos pais do agredido o inaceitável ocorrido? Como motivar os atletas que testemunharam tal agressão selvagem? Como garantir aos pais que os seus filhos possam praticar hóquei sem o risco de episódios tão lamentáveis? São questões que nos fazem refletir profundamente. É indesculpável e vergonhoso. Publicamente, peço desculpas e lamento profundamente o ocorrido ao Nico, aos seus colegas, aos pais do Nico, à AD Lousada, aos adversários em jogo do Nico e a todos os demais que presenciaram esse terrível acontecimento", acrescentou."O impacto emocional é incalculável, e compreendo as dúvidas e a possível falta de motivação que este episódio pode gerar. Neste momento difícil, comprometemo-nos a investigar rigorosamente o incidente e a implementar medidas para prevenir futuras ocorrências. A segurança e integridade dos nossos atletas são prioritárias, e trabalharemos incansavelmente para manter o espírito desportivo e respeito mútuo no hóquei português. Acabar com a violência e prevaricação no desporto é imperativo para preservar a integridade e os valores fundamentais do jogo. Unidos, devemos promover um ambiente desportivo seguro, respeitoso e inspirador para todos os participantes", lê-se no comunicado oficial publicado pela Federação Portuguesa de Hóquei.