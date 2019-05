Record Challenge Park: Padrinhos Anjos de visita

Depois de terem protagonizado o momento musical do evento do ano passado, os Anjos - Nélson e Sérgio Rosado -, que mantêm uma relação de amizade com a organização, foram mesmo convidados para serem os padrinhos da iniciativa. No dia de ontem, antes de viajarem para o Algarve onde tinham um concerto à noite, fizeram questão de marcar presença no Estádio 1º Maio. "Gostámos imenso da iniciativa no ano passado. Temos uma relação de amizade e de proximidade com a organização que, desta vez, nos convidou para sermos os padrinhos da edição deste ano", confessou Nélson Rosado, o mais velho dos irmãos.Os músicos ainda destacaram a importância da iniciativa. "Há também uma responsabilidade acrescida deste evento, porque é no meio de Lisboa e com umas condições extraordinárias. Podemos trazer a família, para que os miúdos tenham contacto com vários desportos. E os adultos acabam sempre por se divertir bastante. Mas há mais do que desporto para as crianças, como os concertos que no ano passado fomos nós os responsáveis por essa área e as aulas de zumba e aeróbica que arrastam sempre muita gente", destacou Sérgio.