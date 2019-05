Record Challenge Park: um dia em família

Se há palavra que define amplamente a quarta edição do Record Challenge Park é ‘família’. O nosso jornal conseguiu juntar o melhor dos dois mundos durante o dia de ontem. Ao mesmo tempo que proporcionámos um dia especial às inúmeras famílias que se deslocaram até ao Inatel, também estivemos perto da ‘nossa família’, que é como quem diz, os nossos leitores, que nos acompanham diariamente.A felicidade foi mesmo uma marca registada que as cerca de 10 mil pessoas deixaram no parque de jogos do Estádio 1º maio: as gargalhadas foram recorrentes ao longo de todo o dia; os abraços deram cor ao fair play e também não faltaram algumas pingas de suor, não apenas pela elevada temperatura que se fez sentir (perto de 30 graus), mas também pela competitividade sempre presente na prática desportiva. Ninguém quer perder… nem a feijões!Foram muitos os obstáculos e desafios para quem concorreu, tendo o futebol americano sido a grande novidade entre as diversas modalidades praticadas ao ar livre, como desportos radicais e tradicionais, lacrosse, futegolfe, batismo de mergulho, street basket, atletismo, toques de bola, minigolfe, padel e até matraquilhos. Quem quis testar as suas habilidades bem longe do calor, viu no pavilhão do ténis de mesa um excelente refúgio.O dia foi grandioso e os sorrisos espalhados pelo relvado do Estádio 1º de Maio encheram Bernardo Ribeiro de orgulho. "É ótimo ver esta moldura humana. É para isto que Record - uma marca com 70 anos - trabalha todos os dias. Torna-se gratificante levarmos o desporto a todos sem exceção e aproximarmo-nos dos nossos fiéis leitores", realçou o diretor de Record. Quem também fez um balanço positivo foi Isabel Rodrigues, diretora de marketing da Cofina. "Sempre foi uma ambição de Record associar-se a um evento que representasse o ADN do nosso jornal, que é uma publicação desportiva eclética", afirmou, olhando já para o futuro. "Temos a ambição de levar este evento a outras zonas do país", disse.