A ANDDVIS (Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência anunciou esta sexta-feira que o Record é o jornal oficial do goalball em Portugal."Numa parceria estratégica, recaiu no Jornal Record a escolha pelo apoio comunicacional que tem dado pelo principal jornal português à promoção da modalidade ao longo dos anos. A parceria assume-se de extrema relevância para este desporto paralímpico, promovendo as competições nacionais e as seleções nacionais", escreve o organismo, cujo presidente da direção é Luis Gestas, em comunicado enviado ontem às redações.