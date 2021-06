Record Lisboa Fit Multicare Vitality: Resistência e força no Jamor

Sob a orientação de Johnny Oliveira, o Record Lisboa Fit Multicare Vitality entrou ontem na reta final, com a realização de uma aula de HIIT, a provocar entusiasmo no bom ambiente vivido ontem no Centro de Ténis do Jamor. “Foi um treino de alta intensidade, onde se aumenta a cadência dos exercícios, que trabalham o corpo todo, num curto espaço de tempo, cerca de 30 segundos, seguindo-se um período de descanso para a recuperação. O HIIT aumenta a frequência cardíaca, criando uma maior capacidade de resistência e força.”, explicou Johnny Oliveira, que contou com a ajuda do bom tempo no Jamor.

Segue-se hoje (18h00) uma sessão de Zumba, também no Centro de Ténis do Jamor e aberto a todos, mas com inscrição obrigatória em www.Lisboa.fit.record.pt, de forma a que possam ser cumpridos todos os protocolos sanitários e reservado o kit desportivo oferecido no local.