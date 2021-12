Reino Unido junta-se a Austrália e Estados Unidos num boicote aos Jogos Olímpicos de Inverno

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Reino Unido juntou-se a Estados Unidos e Austrália e anunciou esta quarta-feira, através do primeiro-ministro, Boris Johnson, um boicote diplomático aos Jogos de Inverno de Pequim por questões de direitos humanos.

"Haverá, de facto, um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Não haverá qualquer representação diplomática do Reino Unido. É um boicote diplomático e não desportivo, já que essa não é a política do nosso governo", disse Boris Johnson, na sua sessão semanal no parlamento britânico.

O Reino Unido junta-se à Austrália, que também hoje anunciou um boicote à competição, depois de, na segunda-feira, Estados Unidos terem sido a primeira nação a tomar essa decisão.

Grupos de direitos humanos têm pressionado um boicote total aos Jogos de Inverno de Pequim, acusando a China de abusos de direitos contra minorias étnicas.

A competição vai decorrer entre 4 e 20 de fevereiro do próximo ano, na capital chinesa.