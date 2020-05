Revelações de Jordan sobre o 'circo de cocaína' nos Bulls causam incómodo

No novo episódio do documentário "The last dance" transmitido pelo canal ESPN, Michael Jordan revelou os segredos mais escuros do balneário dos Chigago Bulls em 1997/98, época em que a que conquistou o seu último anel de campeão.





"Havia de riscos de coca por todo o lado, cachimbos de marijuana e mulheres...parecia um circo", confessou o antigo basquetebolista que, com esta declaração, já está debaixo de fogo por parte de alguns dos antigos companheiros de equipa, entre os quais Craig Hodges."Os jogadores da NBA constituem uma fraternidade. É claro que as declarações do Michael Jordan sobre o circo de cocaína me desagradaram pois pensei em todos os nossos irmãos. Agora é preciso explicar a situação às nossas famílias e falar deste assunto com os nossos filhos", lamentou o antigo atleta.