Robert Stannard vai recorrer da suspensão

O australiano Robert Stannard (Alpecin) diz-se inocente e por isso vai recorrer da suspensão imposta pela UCI "por utilizar métodos e ou substâncias proibidas" durante 2018 e 2019, quando corria pela Mitchelton.

Relvão está ansioso para mostrar o que vale na Luz

Depois de FC Porto e Sporting, Daniel Relvão vai agora jogar no Benfica, contratação confirmada pelo clube. "Estou ansioso por mostrar do que sou capaz", disse o poste de 27 anos, que chega do Lusitânia.

Pinto da Costa acredita em Miguel Coelho

Miguel Coelho (ex-Leixões) foi confirmado como treinador da equipa feminina do FC Porto. "Toda a gente nos indicou como sendo a pessoa certa para o lugar certo, por isso temos uma grande esperança no trabalho dele", disse Pinto da Costa.