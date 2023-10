Rui Pedro Costa lamenta derrota na Supertaça: «Recebemos muito pior do que o normal e isso ditou o jogo»

"Faltou respeito pelo nosso trabalho, compromisso e atitude". Foram estas as primeiras palavras de Rui Pedro Costa sobre a exibição da sua equipa, depois da derrota com o Leixões (3-0) , que ditou a Supertaça Feminina de Voleibol. No entanto, o treinador do Sporting admite que a "responsabilidade é 100%" sua. ". Foram coisas que não tivemos, mas são 100% comuns nesta equipa e foi aquilo que nos trouxe até aqui, mas provavelmente esquecemo-nos disso. As jogadoras fazem aquilo que lhes é pedido, mas hoje não conseguiram", disse."Temos de perceber que esta não é a atitude certa e rapidamente realinhar. Definimos e recebemos muito pior do que o normal e isso ditou o jogo. Agora, há transições que não conseguimos fazer e ligações entre atletas que não tivemos. Fomos uma equipa pouco solidária. Acima de tudo, respeitámos muito pouco aquilo que nos faz levantar da cama todos os dias, que é o gosto pelo nosso trabalho e o facto de alguém nos pagar por isso", declarou Rui Pedro Costa no final da partida desta tarde, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.Nesse sentido, o técnico das leoas diz que o profissionalismo das suas jogadoras é essencial para minimizar o "impacto da derrota" e pensar já no próximo jogo. "Temos de saber voltar. O segredo para tudo na vida é aprender com o erro no dia seguinte, avançar e regressar aos treinos amanhã [sexta-feira]. Temos um jogo já no domingo para começar o campeonato e outro na quarta-feira para as competições europeias. Isto não parará nas próximas semanas", atirou, concentrado no futuro.