Rússia considera "inadmissível" a decisão do Comité Olímpico Internacional sobre os seus atletas Ministro do Desporto russo Oleg Matitsin disse que "a política não pode e não deve misturar-se com o desporto"





• Foto: REUTERS